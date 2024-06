नवसारी चुनाव रिजल्ट 2024 Live Updates: लोकसभा वोटों की गिनती आज

Navsari Lok Sabha Election Result 2024 Live Updates: नवसारी (Navsari) लोकसभा सीट से सी आर पाटिल (बीजेपी) (C R Patil (BJP)), नैषधभाई भूपतभाई देसाई (कांग्रेस) (Naishadhbhai Bhupatbhai Desai (Congress)) उम्मीदवार हैं. नवसारी (Navsari) लोकसभा सीट पर चुनाव के क्या नतीजे हैं, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा, रिजल्ट के रुझान को लगातार अपडेट कर रहे हैं.



नवसारी (Navsari) लोकसभा सीट पर 7 May को Phase 3 में चुनाव हुए. यहां से साल 2019 में बीजेपी (BJP) से सी. आर. पाटिल (C. R. Patil) जीते थे. उन्होंने कांग्रेस (Congress) के पटेल धर्मेशभाई भीमभाई (Patel Dharmeshbhai Bhimbhai) को हराया था. नवसारी (Navsari) में साल 2014 में बीजेपी (BJP) के सी. आर. पाटिल (C. R. Patil) ने कांग्रेस (Congress) के मक्सुद मिर्जा (Maksud Mirza) को हराया था.