स्कूटी चुराते शख्स का स्क्रिप्टेड वीडियो झूठे सांप्रदायिक दावे से वायरल

क्विंट की वेबकूफ टीम ने इसी तरह के फॉर्मैट वाले कई स्क्रिप्टेड वीडियो की पड़ताल की है.

हमें ये वीडियो Sanjjanaa Galrani के वेरिफाइड फेसबुक पेज पर मिला. इस पेज पर जागरूकता के लिए स्क्रिप्टेड ड्रामा और वीडियो शेयर किए जाते हैं.

23 दिसंबर 2021 को पोस्ट किए गए इस वीडियो का टाइटल था 'Be aware of this'. स्टोरी लिखते समय तक इस वीडियो को 17 लाख से ज्यादा व्यू और 10,000 लाइक मिल चुके हैं.

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, ''देखने के लिए धन्यवाद! कृपया ध्यान रखें कि इस पेज पर स्क्रिप्टेड ड्रामा और पैरोडी भी हैं. ये शॉर्ट फिल्म्स सिर्फ मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए हैं!''