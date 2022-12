Fifa World Cup 2022 Best Moments: रो पड़े रोनाल्डो-नेमार, जापान ने जीता दिल

फीफा वर्ल्ड कप फाइल मैच (FIFA World Cup Final 2022) फ्रांस VS अर्जेंटीना के (Argentina vs France) बीच लुसैल स्टेडियम (Lusail Stadium) में खेला गया. फ्रांस ने पिछले साल 2018 में फीफा वर्ल्ड कप को अपने नाम किया था. वहीं अर्जेंटीना की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2014 के फाइनल में जर्मनी से हार गयी थी. दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का फाइनल जीतने का उत्साह है. जिससे फ्रांस VS अर्जेंटीना के मुकाबले में रोमांच खूब देखने को मिला.

फीफा वर्ल्ड कप बड़ा ही रोमांचक रहा. फीफा वर्ल्ड कप में कई ऐसे मूवमेंटस थे जब खिलाड़ी भावुक हुए, कई टीमों ने अपने समर्थकों का अलग तरीके से शुक्रिया अदा किया. आइए जानते हैं ऐसे कौन से पल थे जो खास बन गए.