FIFA वर्ल्ड कप: मैच, तारीख, फीस, समय, इनाम राशी...आपके हर सवाल का जवाब

भारतीय समयानुसार मैच 4 अलग-अलग समय पर खेले जाएंगे. 3.30 pm, 6.30 pm, 9.30 pm और 12.30 am पर मैच खेले जाएंगे. क्वार्टर फाइनल मैच 8.30 pm और 12.30 am पर होंगे, जबकि सेमीफाइनल मैच 12.30 am पर होंगे. तीसरे स्थान का मैच और फाइनल मैच 8.30 am पर खेला जाएगा.

भारत में फीफा वर्ल्ड कप के प्रसारण का अधिकार रिलायंस की वायकॉम 18 के पास है. फैन्स स्पोर्ट्स 18 चैनल पर सभी मैच लाइव देख पाएंगे. इसके अलावा जियो सिनेमा ऐप पर भी इसका लाइव प्रसारण होगा.