IND-NZ: कानपुर का ख्वाब अधूरा, मुंबई में होगा पूरा? भारत-न्यूजीलैंड की जंग कल से

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट में एक-दूसरे का सामना करने के लिए दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं. IND vs NZ दूसरा टेस्ट 3 दिसंबर को मुंबई (Mumbai Test) के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा. दोनों टीमों के बीच पहला (कानपुर) टेस्ट ड्रॉ रहा था.

पहले टेस्ट में विराट कोहली को थकान के कारण आराम दिया गया था और अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया गया था, लेकिन मुंबई टेस्ट में विराट कोहली वापसी करेंगे और कप्तानी का जिम्मा संभालेंगे.