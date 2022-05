नेहरू को कहीं आप फेक न्यूज के जरिए तो नहीं जानते? जानिए क्या सच है क्या झूठ

दरअसल ये बयान आया है बी आर नंदा की किताब 'The Nehrus: Motilal and Jawaharlal' से. इस किताब के मुताबिक, हिंदू महासभा के एक लीडर एन बी खरे ने नेहरू के बारे में बोला था कि वो शिक्षा से अंग्रेज, संस्कृति से मुस्लिम और एक्सीडेंटली हिंदू हैं. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी किताब 'Nehru: The Invention of India' में भी इस बात का जिक्र किया है और लिखा है कि 1950 में हिंदू महासभा के एन बी खरे ने नेहरू के लिए ऐसा कहा था.