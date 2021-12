कोहली और BCCI के बीच कप्तानी को लेकर मचे बवाल पर कपिल देव, गावस्कर ने क्या कहा?

बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक मीम जमकर वायरल हुआ जिसमें लिखा था BCCI का मतलब Board of Control of Cricket in India नहीं बल्कि Board of Chaos of Cricket in India होना चाहिए. इस बात को सिर्फ एक मीम की तरह नहीं लिया जा सकता क्योंकि बीते कुछ हफ्तों से जिस तरह भारतीय क्रिकेट विवादों में उलझा है उससे ये बात सही लगने लगी है.

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि "मुझे अफ्रीका दौरे के लिए टीम के ऐलान से सिर्फ 1.5 घंटा पहले फोन करके बताया गया था कि मैं ODI कप्तान नहीं रहूँगा."