Budget 2023: स्पीच के दौरान वित्तमंत्री की फिसली जुबान, ठहाकों से गूंजा संसद

केंद्रीय बजट 2023 पेश करते वक्त स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की जुबान फिसल गई, जिसके बाद पूरा संसद ठहाकों से गूंज उठा. वित्तमंत्री ने ''replacing old polluting vehicles" की पर "Replacing the old political'' बोल दिया था. हालांकि, वित्त मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसमें सुधार किया.