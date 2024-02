Budget 2024: कैसे मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली, सोलर एनर्जी पर सरकार का क्या प्लान?

Ministry of New and Renewable Energy की वेबसाइट के मुताबिक दिसंबर 2023 तक भारत में सौर ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता करीब 73.31 गीगावॉट तक पहुंच गई है. इस बीच, दिसंबर 2023 तक छत पर सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 11.08 गीगावॉट है.

सौर क्षमता के मामले में राजस्थान 18.7 गीगावॉट के साथ टॉप पर है. गुजरात 10.5 गीगावॉट के साथ दूसरे स्थान पर है.

अगर घरों की छतों सोलर सिस्टम लगाते की बात की जाए तो, गुजरात 2.8 गीगावॉट के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र 1.7 गीगावॉट के साथ दूसरे पायदान पर है.

विशेष रूप से, देश की मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सोलर एनर्जी की बड़ी हिस्सेदारी है, जो लगभग 180 गीगावॉट है.

CEEW की एक रिपोर्ट से पता चला है कि देश भर में लगभग 25 करोड़ घरों की छतों पर 637 गीगावॉट सौर ऊर्जा लगाने की क्षमता है. हालांकि इसे पूरी तरह से उपयोग करना अवास्तविक होगा. इसमें कहा गया है कि इस क्षमता का पांचवां हिस्सा, करीब 118 गीगावॉट क्षमता, निश्चित तौर पर मुमकिन है.

भारत की स्थापित रूफटॉप सोलर क्षमता में अब तक परिवारों की हिस्सेदारी एक छोटा हिस्सा, करीब 20 फीसदी है, जिसमें से ज्यादातर कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में है.