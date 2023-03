Credit Suisse: US बैंकों का संकट यूरोप पहुंचा, क्या भारतीय बैंकों को भी खतरा?

जब अमेरिका (US) छींकता है तो पूरी दुनिया को सर्दी-जुकाम हो जाता है, अंग्रेजी की ये कहावत 2008 के वित्तीय संकट (2008 Financial Crisis) की याद दिलाती है जो लेहमैन ब्रदर्स (Lehman Brothers) के तबाह होने से शुरू हुई फिर इसके दस दिन बाद एक और अमेरिकी बैंक (US Bank Crisis) बंद हुआ और फिर संकट गहराता चला गया. आज भी पहले एसवीबी (SVB Collapse) पर ताला लगा फिर सिग्नेचर बैंक (Signature Bank), फिर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक (First Republic Bank) और अब यूरोप का क्रेडिट सुईस बैंक (Credit Suisse).

क्या वैश्विक बैंकिंग संकट गहरा रहा है, क्या वर्तमान में जारी संकट 2008 के वित्तीय संकट के जैसा ही है या अलग है, भारत के बैंकों पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं?