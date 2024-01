Ram Mandir से क्या UP की अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार, क्या कहती हैं रिपोर्ट्स?

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अयोध्या (Ayodhya) में 22 जनवरी को राम मंदिर (Ram Mandir) की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि "राम समस्या नहीं, बल्कि समाधान हैं."

यह बात अयोध्या और यहां तक ​​कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए सच हो सकती है. SBI रिसर्च रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है- Where Latin America meets Scandinavia: The Road to Salvation passes through Uttar Pradesh, बताती है कि 2024 के अंत तक यूपी में पर्यटकों का कुल खर्च 4 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा.