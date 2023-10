छत्तीसगढ़ चुनाव: BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 64 नामों में केंद्रीय मंत्री सहित 3 सांसद

BJP Second list of candidates for Chhattisgarh: बीजेपी ने सोमवार, 9 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की. बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कुल 64 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. बड़ी खबर ये हैं कि रमन सिंह राजनंदगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. 64 उम्मीदवारों में से 3 मौजूदा सांसद हैं.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव लोरमी सीट से चुनाव लड़ेंगे.

केंद्रीय मंत्री और सांसद रेणुका सिंह को भरतपुर-सोनहत सीट से उतारा गया है.

सांसद गोमती साय को पत्थलगांव विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है.