MP: BJP की चौथी लिस्ट जारी, 57 नामों में 12 ST/SC-6 महिला, शिवराज सिंह को भी टिकट

BJP Forth list of candidates for Madhya Pradesh: बीजेपी ने सोमवार, 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची की घोषणा की. बीजेपी ने चौथी लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. बड़ी खबर ये हैं कि बुधनी से सूबे के सीम शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे. 57 नामों में 12 ST/SC समुदाय से हैं जबकि 6 महिला उम्मीदवार हैं.

बता दें कि आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. निर्वाचन आयोग ने सोमवार (9 अक्टूबर) को चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करते हुए बताया कि राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को एक चरण में चुनाव होगा.