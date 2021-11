हैरी पॉटर के बीस साल पूरे, कहां हैं और क्या कर रहे हैं फिल्म के सितारे?

हैरी पॉटर के बाद सबसे सफल करियर और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ वाटसन ने ही अपनी पहचान बनाई, जिनको टाइम मैग्जीन के दुनिया के शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया. उन्होंने दशकों में सबसे चतुर चुड़ैल हर्मियोन ग्रेंजर को अमर कर दिया, सबसे दयालु और सबसे वफादार दोस्त जिससे कोई भी अपना बना सकता था. हैरी पॉटर सीरीज के बाद, एम्मा वाटसन My Week With Marilyn, The Perks of Being a Wallflower, The Bling Ring, Little Women और Beauty And The Beast जैसी कई फिल्मों में नजर आईं.