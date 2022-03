आलिया भट्ट का हॉलीवुड में डेब्यू, फिल्म 'Heart Of Stone' में आएंगी नजर

आलिया चलीं हॉलीवुड

अभी फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ की सफलता का जश्न खत्म भी नहीं हुआ था कि आलिया के लिए एक और खुशखबरी आ गई. आलिया भट्ट नेटफ्लिक्स की स्पाई थ्रिलर 'Heart Of Stone' में काम करेंगी. इस फिल्म में उनके साथ 'Wonder Woman' गैल गैडोट (Gal Gadot) और 'Fifty Shades Of Grey' के हीरो जेमी डोर्नन (Jamie Dornan) भी नजर आएंगे. इस फिल्म को टॉम हार्पर डायरेक्ट करेंगे. तो वहीं इसे Greg Rucka और Allison Schroeder ने लिखा है.