वो फिल्म जिसे देखकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया एक्टर बनने का फैसला

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) को Emmy Award के लिए नामांकित किया गया है.

उनको 2020 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग सुधीर मिश्रा की Comedy फिल्म सीरियस मैन के लिए 'Best Performance by an Actor' श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी के लिए नामांकित किया गया है. मनु जोसेफ के नॉवेल पर बनी इस फिल्म में नवाज एक दलित निजी सहायक की भूमिका निभाते हैं.