Koffee With Karan हुआ खत्म, हार्दिक से लेकर दीपिका तक... शो के बड़े विवाद

डायरेक्टर-प्रोड्यूसर करण जौहर का पॉपुलर चैट शो Koffee With Karan अब टीवी पर नहीं दिखेगा. छह सीजन के टेलीकास्ट होने के बाद, करण जौहर ने घोषणा की है कि शो अगले सीजन के लिए नहीं लौटेगा. ये घोषणा करते हुए करण जौहर ने लिखा, "मैं ये सोचना पसंद करूंगा कि हमने प्रभाव डाला है और पॉप कल्चर के इतिहास में अपनी जगह बनाई है."

ये सच है कि ये शो टीवी पर सबसे ज्यादा चलने वाले शो में से एक है. 'Love it or hate it, but you can't ignore it' - इस शो के साथ भी कुछ यही वाला हिसाब है.