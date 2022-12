Golden Globes 2023: नॉन-इंग्लिश कैटेगरी में बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट हुई RRR

RRR फिल्म All Quiet on the Western Front, Argentina, 1985, Close and Decision to Leave के साथ कॉम्पटीशन में है. और ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए, यह Where the Crawdads Sing के 'कैरोलिना', Guillermo del Toro’s Pinocchio के 'सियाओ पापा', Top Gun: Maverick के 'होल्ड माई हैंड' और Black Panther: Wakanda Forever के 'लिफ्ट मी अप' के साथ कॉप्टीशन में है.