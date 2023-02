Grammys 2023: 32 ग्रैमी जीतकर Beyoncé ने रचा इतिहास, ये है विनर्स की पूरी लिस्ट

बेस्ट डांस/इलेक्ट्रॉनिक एल्बम - "Renaissance," Beyonce

बेस्ट एल्टरनेटिव म्यूजिक परफॉर्मेंस - “Chaise Longue” by Wet Leg

बेस्ट एल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम - “Wet Leg,” Wet Leg

बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस - “Broken Horses,” Brandi Carlile

बेस्ट मेटल परफॉर्मेंस - “Degradation Rules,” Ozzy Osbourne featuring Tony Iommi

बेस्ट रॉक सॉन्ग - “Broken Horses,” Brandi Carlile, Phil Hanseroth and Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile)

बेस्ट रॉक एल्बम - “Patient Number 9,” Ozzy Osbourne

बेस्ट R&B परफॉर्मेंस - “Hrs & Hrs,” Muni Long

बेस्ट ट्रे़डिशनल R&B परफॉर्मेंस - “Plastic Off the Sofa,” Beyoncé

बेस्ट R&B सॉन्ग - “Cuff It,” Denisia “Blu June” Andrews, Beyoncé, Mary Christine Brockert, Brittany “Chi” Coney, Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant, Morten Ristorp, Nile Rodgers and Raphael Saadiq, songwriters (Beyoncé)

बेस्ट प्रोग्रेसिव R&B एल्बम - “Gemini Rights,” Steve Lacy

बेस्ट R&B एल्बम - “Black Radio III,” Robert Glasper

बेस्ट रैप परफॉर्मेंस - “The Heart Part 5,” Kendrick Lamar

बेस्ट मेलोडिक रैप परफॉर्मेंस - “Wait for U,” Future featuring Drake and Tems

बेस्ट रैप सॉन्ग - “The Heart Part 5,” Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar and Matt Schaeffer, songwriters (Kendrick Lamar)

बेस्ट रैप एल्बम - “Mr Morale & the Big Steppers,” Kendrick Lamar

बेस्ट कंट्री सोलो परफॉर्मेंस - “Live Forever,” Willie Nelson

बेस्ट कंट्री डूओ/ग्रुप परफॉर्मेंस - “Never Wanted to Be That Girl,” Carly Pearce and Ashley McBryde

बेस्ट कंट्री सॉन्ग - “’Til You Can’t,” Matt Rogers and Ben Stennis, songwriters (Cody Johnson)

बेस्ट कंट्री एल्बम - “A Beautiful Time,” Willie Nelson

बेस्ट न्यू ऐज, एम्बिएंट या चैंट एल्बम - “Mystic Mirror,” White Sun

बेस्ट इंप्रोवाइज्ड जैज सोलो - “Endangered Species,” Wayne Shorter and Leo Genovese, soloist

बेस्ट जैज वोकल एल्बम - “Linger Awhile,” Samara Joy

बेस्ट जैज इंस्ट्रूमेंटल एल्बम - “New Standards Vol. 1,” Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton and Matthew Stevens

बेस्ट लार्ज जैज एन्साम्बल एल्बम - “Generation Gap Jazz Orchestra,” Steven Feifke, Bijon Watson, Generation Gap Jazz Orchestra

बेस्ट लैटिन जैज एल्बम - “Fandango at the Wall in New York,” Arturo O’Farrill and the Afro Latin Jazz Orchestra featuring the Congra Patria Son Jarocho Collective

बेस्ट गॉस्पल परफॉर्मेंस/सॉन्ग - “Kingdom,” Maverick City Music and Kirk Franklin; Kirk Franklin, Jonathan Jay, Chandler Moore & Jacob Poole, songwriters

बेस्ट कंटेम्पररी क्रिश्चियन म्यूजिक परफॉर्मेंस/सॉन्ग - “Fear Is Not My Future,” Maverick City Music and Kirk Franklin; Kirk Franklin, Nicole Hannel, Jonathan Jay, Brandon Lake and Hannah Shackelford, songwriters

बेस्ट गॉस्पल एल्बम - “Kingdom Book One Deluxe,” Maverick City Music and Kirk Franklin

बेस्ट कंटेम्पररी क्रिश्चियन म्यूजिक एल्बम -“Breathe,” Maverick City Music

बेस्ट रूट्स गॉस्पल एल्बम - “The Urban Hymnal,” Tennessee State University Marching Band

बेस्ट लैटिन पॉप एल्बम - “Pasieros,” Rubén Blades and Boca Livre

बेस्ट म्यूशिया अर्बना एल्बम - “Un Verano Sin Ti,” Bad Bunny

बेस्ट लैटिन रॉक या एल्टरनेटिव एल्बम - “Motomami,” Rosalía

बेस्ट रीजनल मेक्सिकन म्यूजिक एल्बम (Including Tejano) - “Un Canto por México — El Musical,” Natalia Lafourcade

बेस्ट ट्रॉपिकल लैटिन एल्बम - “Pa’lla Voy,” Marc Anthony

बेस्ट अमेरिकन रूट्स परफॉर्मेंस - “Stompin’ Ground,” Aaron Neville with the Dirty Dozen Brass Band

बेस्ट अमेरिकाना परफॉर्मेंस - “Made Up Mind,” Bonnie Raitt

बेस्ट अमेरिकन रूट्स सॉन्ग - “Just Like That,” Bonnie Raitt, songwriter (Bonnie Raitt)

बेस्ट अमेरिकाना एल्बम - “In These Silent Days,” Brandi Carlile

बेस्ट ब्लूग्रास एल्बम - “Crooked Tree,” Molly Tuttle and Golden Highway

बेस्ट ट्रेडिशनल ब्लूज एल्बम - “Get On Board,” Taj Mahal and Ry Cooder

बेस्ट कंटेम्पररी ब्लूज एल्बम - “Brother Johnny,” Edgar Winter

बेस्ट फोक एल्बम - “Revealer,” Madison Cunningham

बेस्ट रीजनल रूट्स म्यूजिक एल्बम - “Live at the 2022 New Orleans Jazz & Heritage Festival,” Ranky Tanky

बेस्ट रीगेज एल्ब - “The Kalling,” Kabaka Pyramid

बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस - “Bayethe,” Wouter Kellerman, Zakes Bantwini and Nomcebo Zikode