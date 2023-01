Oscar 2023: RRR ने रचा इतिहास, नाटू-नाटू को मिला नॉमिनेशन, झूम उठे लोग

95वें ऑस्कर अवॉर्ड्स 2023 के लिए फाइनल नॉमिनेशन (Oscars 2023 Nominations) में भारत को तीन नॉमिनेशन मिले. भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्मों ऑल दैट ब्रीथ्स (All That Breathes) और द एलिफेंट व्हिस्परर्स (The Elephant Whisperers). इन दोनों फिल्मों ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला. वहीं डायरेक्टर राजामौली की RRR मूवी ने अपने गाने 'नाटू नाटू' के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में एक नॉमिनेशन प्राप्त किया है. सोशल मीडिया पर राजनेताओं से लेकर सेलेब्स तक सभी फिल्म 'आरआरआर' की टीम को बधाई दे रहे हैं.