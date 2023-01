Oscars Nominations: RRR का 'Naatu Naatu' ऑस्कर में नॉमिनेट,भारत को 2 और नॉमिनेशन

फिल्म RRR ने एक बार फिर कमाल किया है. फिल्म का गाना नाटू-नाटू (Naatu Naatu Song) ने ऑस्कर अवार्ड्स (Oscar Awards 2023) में ऑरिजनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेशन प्राप्त किया है. इसके अलावा शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री फीचर ऑल दैट ब्रीथ्स (All That Breaths) को भी डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है और नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट व्हिस्परर्स (The Elephant Whisperers) शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है. इस प्रतिष्ठित गोल्डन अवॉर्ड की रेस में गुजराती फिल्म छेल्लो शो (द लास्ट फिल्म शो) भी थी.