VPN पर सरकार के नए नियम, यूजर्स की प्राइवेसी पर किस तरह से असर डाल सकते हैं?

एक वीपीएन यूजर की प्राइवेसी सुनिश्चित करता है, ये मूल रूप से इंटरनेट जैसे पब्लिक नेटवर्क का उपयोग करते हुए एक सुरक्षित कनेक्शन बनाते हैं. आसान भाषा में कहा जाए तो वीपीएन यूजर की ऑनलाइन पहचान को मास्क कर देते हैं, जिससे तीसरे पक्ष के लिए आपके डेटा को ट्रैक करना, चोरी करना और स्टोर करना मुश्किल हो जाता है. वीपीएन का उपयोग पत्रकार और एक्टिविस्ट जैसे लोग अपने काम के लिए करते हैं.

एक लोकप्रिय वीपीएन कंपनी की टैगलाइन है- “browse like nobody’s watching” मतलब इस तरह से ब्राउज करें जैसे आपको कोई देख नहीं रहा है. लेकिन नए नियमों के लागू हो जाने के बाद वीपीएन यूजर्स को साइन अप करते वक्त एक सख्त केवाईसी (Know Your Customer) प्रोसेस से गुजरना होगा और सेवाओं का उपयोग करने का उद्देश्य बताना होगा.