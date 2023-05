Go First की उड़ान पर क्यों लगा ब्रेक? क्यों संकट में है एयरलाइन, जानें-इतिहास

बता दें कि 2 मई को गो फर्स्ट ने दिवालिया होने का आवेदन 2 मई को दाखिल किया था, कंपनी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) को स्वैच्छिक दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है. GO First ने कहा है कि हमारी कंपनी अपने ग्राहकों, ट्रैवल पार्टनर्स, लेनदारों, आपूर्तिकर्ताओं और खासतौर पर अपने स्टाफ को होने वाली परेशानी और असुविधा के लिए गहरा खेद जताता है, जो सालों से GO FIRST के प्रति वफादार रहे हैं,

गो फर्स्ट ने सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया है, पिछले तीन वर्षों में प्रमोटरों द्वारा एयरलाइन में 3,200 करोड़ रुपये के पर्याप्त धन के प्रवाह के बावजूद इसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया है, जिसमें से 2400 करोड़ रुपये पिछले 24 महीनों में डाले गए थे, और INR 290 करोड़ अकेले अप्रैल 2023 में लगाया गया, यह एयरलाइन में कुल प्रवर्तक निवेश को इसकी स्थापना के बाद से करीब 6,500 करोड़ रुपये तक है. गो फर्स्ट को भारत सरकार की असाधारण आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना से भी महत्वपूर्ण समर्थन मिला है, जिसके लिए वह बहुत आभारी है.