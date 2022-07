Monkeypox:WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया-जरूरी सवालों का जवाब जान लीजिए

दो साल में दूसरी बार विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को वैश्विक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है. इस बार इसका कारण मंकीपॉक्स (Monkeypox) है, जो कुछ ही हफ्तों में 70 से अधिक देशों में फैल चुका है और हजारों लोगों को संक्रमित कर चुका है. Monkeypox को WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है. आइए जानते हैं WHO को यह फैसला क्यों लेना पड़ा? किनको संक्रमण का खतरा ज्यादा है और भारत में इसकी क्या स्थिति है?