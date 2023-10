Liver Health: शराब के अलावा ये चीजें भी लिवर को खराब करती हैं

Foods that are bad for liver health: हैल्दी लिवर आपके पूरे शरीर की सेहत को संभाल कर रखता है लेकिन खराब लिवर अपने साथ साथ दूसरी कई परेशानियों का सबब बन जाता है. ऐसे में अक्सर कहा जाता है कि ज्यादा शराब पीने से लिवर पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि शराब लिवर के लिए है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिवर की सेहत केवल शराब को छोड़ने से ही सही नहीं रह सकती. दरअसल कुछ और चीजे हैं जिनके सेवन से लिवर को नुकसान होता है. चलिए जानते हैं कि शराब के अलावा और दूसरी क्या चीजें हैं जिनका लिवर पर बुरा असर पड़ता है.