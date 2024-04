World Health Day 2024: विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाते हैं, जानें इतिहास और थीम?

हर साल की तरह इस साल भी विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 के लिए एक विषय का चयन किया गया है. इस साल का थीम 'मेरा स्वास्थ्य, मेरा अधिकार' (My Health, My Right) है. हर प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए इस थीम का चयन किया गया है.