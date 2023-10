डेंगू होने पर क्या खाना चाहिए| Foods for dengue fever

डेंगू होने पर किसी डॉक्टर या डायटिशियन से सलाह लेकर डाइट तैयार करनी चाहिए. हालांकि लोगों को फल, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने वाली चीजें जैसी हरी सब्जियां, विटामिन सी वाले फल और नारियल पानी जैसी चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए.

प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए| What is normal platelet count by age?

ब्लड में प्रति माइक्रोलीटर 150,000 से 450,00 तक प्लेटलेट की संख्या सामान्य है.

क्या डेंगू दूसरी बार हो सकता है?

इस सवाल का जवाब हां हैं, डेंगू दूसरी बार भी हो सकता है.