77th Independence Day 2023: स्वतंत्रता दिवस का महत्व, इतिहास व अन्य फैक्ट

Independence Day Theme: स्वतंत्रता दिवस थीम

हर साल स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की एक खास थीम तय की जाती हैं, इसी कढ़ी में इस साल की थीम ‘राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम' (Nation First, Always First) रखी गई है. जिसके अनुसार हम भारतीयों को एकजुट होकर राष्ट्र को सर्वोपरी रखते हुए आगे बढ़ना है.