Amrit Udyan 2024 Timings: 2 फरवरी से खुलेगा मुगल गार्डन, जानें टाइमिंग व टिकट डिटेल

Which is the Entry Gate of Amrit Udyan?

अमृत ​​उद्यान के लिए प्रवेश नॉर्थ एवेन्यू के पास राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से है.

Amrit Udyan के लिए टिकट कैसे करें बुक

इस गार्डन में कई तरह के गुलाब के फूल आपको देखने को मिलेंगे. यहां एंट्री के लिए आपको टिकट लेनी होगी जिसे आप राष्ट्रपति भवन की ऑनलाइन साइट पर से भी बुक कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन टिकट आपको वहां जाकर काउंटर पर मिल जाएगी.