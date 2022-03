हम RML हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ हैंः वर्षों तक मेहनत की और अब टर्मिनेट हो गए

151 संविदा स्टाफ नर्सों के कॉन्ट्रैक्ट्स इस आदेश के जारी होने की तारीख से, नए नर्सिंग अधिकारियों के शामिल होने के आधार पर, एक महीने का नोटिस देकर First Come Last Go के आधार पर टर्मिनेट किए जाते हैं.

आरएमएल अस्पताल का टर्मिनेशन लेटर