Budget 2023: ग्रीन एनर्जी में बड़ा निवेश भारत के लिए सही या गलत?

केंद्र सरकार ने बुधवार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) को 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट की सात प्राथमिकताओं में से एक 'हरित विकास' (Green Growth) को सर्वोपरी रखा है.

उन्होंने कहा कि ये सात सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हैं और अमृत काल के माध्यम से भारत का मार्गदर्शन करने वाले 'सप्तऋषि' के रूप में काम करेंगे. हरित विकास इन सात प्राथमिकताओं में 5वां है.

3 फरवरी को द क्विंट के 'डिकोडिंग बजट विद राघव बहल' के सेशन में द क्विंट के एडिटर इन चीफ राघव बहल ने समझाया है कि भारत के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का महत्व क्या है?