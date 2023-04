'सरकार ने खुद को पूर्ण शक्ति दी' नए IT संशोधन नियमों पर एडिटर्स गिल्ड की चिंता

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild of India) ने कहा है कि केंद्रीय IT मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए आईटी संशोधन नियम (New IT Amendment Rules) परेशान करने वाले हैं. एडिटर्स गिल्ड का कहना है कि इन संशोधनों का देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.