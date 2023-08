Haryana Violence: गुरुग्राम में मुसलमान मजदूरों का पलायन- “उनकी अहमियत हमें अब समझ आई”

एंथ्रोपोलॉजिस्ट संजय श्रीवास्तव कहते हैं कि शहर में एक छोटा, लगभग अदृश्य, मुस्लिम मध्यम वर्ग है.

संजय श्रीवास्तन की किताब है Entangled Urbanism: Slum, Gated Community and Shopping Mall in Delhi and Gurgaon. वह कहते हैं कि हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम प्रवासी गरीब हैं और बड़ी संख्या में सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं. इसलिए, साफ तौर से 'हिंदू गुड़गांव' की सेवा 'मुस्लिम गुड़गांव' कर रहा है."

इसके अलावा, सुसेविंड का कहना है कि समकालीन शहरीकरण का अधिकांश हिस्सा दो बातों से मिलकर बनता है: ग्रामीण संकट और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण.

“मुस्लिम प्रवासियों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ शहर के भीतर उनका बढ़ता पृथक्करण ग्रामीण संकट और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक संयुक्त प्रभाव है: मुस्लिम प्रवासी गुरुगांव जैसी जगहों पर रोजगार के अवसर और दिल्ली की तेजी से अलग-थलग होती जा रही मुस्लिम कॉलोनियों में अपनी संख्या में सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं.”