Indian Railways: ट्रेन छूटने पर कैसे मिलेगा टिकट का पैसा? रेलवे का क्या है नियम?

अगर आपने "Train late than 3 hours and passenger not travelled" के लिए TDR भरा है तो करीब 45 दिनों में लागत का पूरा रिफंड मिल जाएगा

अगर आपने "Ticket converted from wait list to RAC and passenger not travel" के लिए TDR भरा है, तो आपको 7 दिनों में रिफंड मिल जाएगा. इसमें भी पूरा पैसा वापस मिलता है.