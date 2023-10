Indian Railways: हादसे के बाद यात्रियों को क्या मुआवजा देता है रेलवे? क्या है कानून?

रेलवे इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा सिर्फ भारतीय नागरिक ही उठा सकते हैं. इसके अलावा पांच साल तक के बच्चों को इस पॉलिसी का फायदा नहीं मिलता है, अगर सीट/बर्थ उनके नाम से ना बुक की गई हो.

इंश्योरेंस पॉलिसी के निपटान की जिम्मेदारी दो कंपनियों- Liberty General Insurance Ltd. और SBI General Insurance Co. Ltd को दी गई है.