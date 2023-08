"राजद्रोह कानून खत्म होगा"- लोकसभा में तीन नए बिल पेश कर बोले गृहमंत्री अमित शाह

संसद के मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) के आखिरी दिन यानी 11 अगस्त को सरकार ने न्‍याय व्‍यवस्‍था में आमूल-चूल बदलाव वाले विधेयक पेश किए. ये इंडियन पीनल कोड (IPC), क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) और इंडियन एविडेंस एक्‍ट की जगह लेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किए तीन विधेयक: भारतीय न्याय संहिता विधेयक (The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक (The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023) और भारतीय साक्ष्य विधेयक (The Bharatiya Sakshya Bill, 2023) पेश किए.