प्रयागराज के अटाला में ठिठक गई है जिंदगी, बुलडोजर का डर: ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट

अटाला से दो किलोमीटर दूर जावेद मोहम्मद का आवास खंडहर में है. अभी तक मलबा साफ नहीं किया जा सका है. वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता रसीद बुक, मोहम्मद की बेटी सुमैया फातिमा की रिपोर्ट कार्ड और "To dear Umam Bhai" और "You are like flower" लिखा हाथ से बने कार्ड सहित परिवार के कई निजी सामान अभी भी मलबे में दबे पड़े हैं.