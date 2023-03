World Poetry Day 2023: विश्व साहित्य के इन मशहूर कवियों को कितना जानते हैं आप?

साहित्य (Literature) हमें जिंदगी जीने की कला सिखाता है और कभी अकेले नहीं होने देता, वो चाहे जिस जुबान का साहित्य हो. और अगर साहित्य की बात होती है, तो शायरी, कविता और पोएट्री का जिक्र होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि जो बात गद्य के जरिए कहने में बहुत सारे अल्फाज का सहारा लिया जाता है, वही बात शायरी या कविता (Poetry) के जरिए हम कुछ ही शब्दों में बयां कर देते हैं. शायरी के जरिए भटके हुए पथिक को रास्ता, हर तरह की मोहब्बत को ताकत और हमारे ख्वाबों को पूरा करने में बरकत देती है. तो चलिए विश्व कविता दिवस (World Poetry Day) पर हम आपको अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच और रूसी भाषा के कुछ चुनिंदा कवियों से मिलवाते हैं, जो अपनी लेखनी की वजह से आज भी याद किए जाते हैं.

अंग्रेजी (English)

जॉफ्री चाउसर (Geoffrey Chaucer) अंग्रेजी के पिता कहे जाने जॉफ्री चाउसर को इंग्लिश पोएट्री का भी फादर (Father of English Poetry) माना गया है. उनका पोएट्री कलेक्शन द कैंटरबरी टेल्स (The Canterbury Tales) अंग्रेजी भाषा में मानी जाने वाली सबसे बड़ी रचनाओं में से एक है. 25 अक्टूबर 1400 ई. को लंदन में जन्मे चाउसर ने डिप्लोमैट और सिविल सेवक के रूप में सार्वजनिक मामलों के मैनेजमेंट में अपना अहम योगदान दिया. उन्हें लगातार तीन राजाओं- एडवर्ड III, रिचर्ड II और हेनरी IV द्वारा सहायता मिली. उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है.

जॉफ्री चाउसर के कार्यों की खूबी उनके कविताओं का टॉपिक, उनकी अलग स्टाइल है.

उनका लेखन महत्वपूर्ण दार्शनिक सवालों के गंभीर विचारों के साथ कविता में व्यंगात्मक शैली को भी समाहित करता है. अपनी अलग लेखनी की वजह से चाउसर का व्यक्तित्व सांसारिक और दैवीय दोनों तरह के प्रेम के कवि के रूप में उभर कर सामने आता है.

लोकप्रिय रचनाएं:

The Canterbury Tales

The Book of the Duchess

The Parliament of Fowls

विलियम शेक्सपियर (William Shakespeare) अंग्रेजी के सबसे महान कवियों और लेखकों में से एक विलियम शेक्सपियर (William Shakeshpeare) इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है. 26 अप्रैल 1564 ई. को इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में जन्में शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के जाने-माने कवि और नाटककार थे. विलियम शेक्सपियर का विश्व साहित्य (World Literature) में भी अहम दर्जा है. होमर (Homer) और दांते (Dante) जैसे अन्य कवियों, लियो टॉल्स्टॉय (Leo Tolstoy) और चार्ल्स डिकेंस (Charles Dickens) जैसे उपन्यासकारों ने भी शानदार काम किया लेकिन किसी भी लेखक की तुलना विलियम शेक्सपियर से नहीं की जा सकती है. विलियम शेक्सपियर ने अपना करिअर थिएटर से शुरू किया और 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत में नाटक लिखा था. उनके समकालीन कवि और नाटककार बेन जोंसन (Ben Jonson) भविष्यवाणी की थी कि विलियम शेक्सपियर "एक दौर के नहीं बल्कि हमेशा के लिए हैं." और उनकी ये बात सच साबित हुई, शेक्सपियर को आज भी उनके शानदार काम के लिए याद किया जाता है.

लोकप्रिय रचनाएं:

Romeo and Juliet

Macbeth

A Midsummer Night's Dream

Julius Caesar

Othello

Hamlet

जर्मन (German)

जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे (Johann Wolfgang von Goethe) जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे जर्मन भाषा के कवि, नाटककार, उपन्यासकार, राजनेता, थिएटर निर्देश और एक्टर थे. उनका जन्म 28 अगस्त 1749 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था. जोहान वोल्फगैंग को आधुनिक युग का सबसे बड़ा जर्मन साहित्यकार माना जाता है. उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दार्शनिक के तौर पर भी पहचाना जाता है. जर्मन भाषी देशों की साहित्यिक संस्कृति में उनका इतना दबदबा रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत से उनके लेखन को "शास्त्रीय" के रूप में पहचान मिली. जोहान वोल्फगैंग को उनके दौर की संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है, जिस तरह से विलियम शेक्सपियर पुनर्जागरण की संस्कृति और दांते उच्च मध्य युग की संस्कृति के लिए जाने जाते हैं.

जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे...कांट, हेरडर, फिच्टे, शेलिंग, हेगेल, विल्हेम और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जैसे विचारकों के समकालीन थे. उन्हें एक बौद्धिक क्रांतिकारी के रूप में पहचाना गया, जो धर्म, कला, समाज और विचार के बारे में सबसे आधुनिक सोच रखते थे.

जिस दौर को उन्होंने बनाया, वह स्वतंत्रता के विचार, व्यक्तिगत आत्मनिर्णय के प्रभुत्व वाला दौर था...चाहे वह बौद्धिक और नैतिक क्षेत्र में हो या व्यावहारिक राजनीति में - जर्मन आदर्शवाद और अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों दोनों का युग था.

लोकप्रिय रचनाएं

Alexis und Dora

Auf dem See

Clavigo

Der Gross-Cophta

Faust

फ्रेडरिक शिलर (Friedrich Schiller) फ्रेडरिक शिलर (Friedrich Schiller) का पूरा नाम जोहान क्रिस्टोफ फ्रेडरिक वॉन शिलर था. उनका जन्म 10 नवंबर 1759 को जर्मनी के वुर्टेमबर्ग में हुआ था. उन्हें जर्मन भाषा के प्रमुख नाटककार और कवि के रूप में याद किया जाता है. शिलर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने अपना साहित्यिक कार्य जारी रखा. उनका Fiesco और Kabale und Liebe प्ले लोगों के द्वारा काफी पसंद किया गया. 1785 में उन्हें दोस्तों और प्रशंसकों ने जर्मनी के लीपजिग (Leipzig) में रहने के लिए बुलाया और फाइनेंसियल सपोर्ट की पेशकश की. इस दौरान उन्होंने शिलर ने उनके सम्मान में अपना ‘Ode to Joy’ (An die Freude) लिखा और 16वीं शताब्दी के स्पेन पर आधारित नाटक Don Karlos पर काम शुरू किया.

उन्होंने स्पेन और नीदरलैंड के बीच 16वीं शताब्दी के संघर्ष पर भी लिखा, और इसके बाद उन्हें 1789 में जेना विश्वविद्यालय (University of Jena) में इतिहास के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया.

साल 1791 की शुरुआत में शिलर गंभीर रूप से बीमार हो गए. रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें तपेदिक हो गया था, जो कभी ठीक नहीं हुआ.

लोकप्रिय रचनाएं

The Robbers

Don Carlos

Wallenstein Trilogy

Mary Stuart

Ode to Joy

रूसी (Russian)

एलेक्जेंडर पुश्किन (Alexander Pushkin) एलेक्जेंडर पुश्किन को रूस के सबसे महान कवि के रूप में याद किया जाता है. उन्हें रूस आधुनिक रूसी साहित्य का संस्थापक कहा जाता है. अक्सर रूसी साहित्य में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के द्वारा कहा जाता है कि "पुश्किन हमारे सब कुछ हैं." एलेक्जेंडर सर्गेयेविच पुश्किन का जन्म 6 जून 1799 को रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ था. वो एक रोमेंटिक कवि और लेखक थे. सत्रहवीं शताब्दी से पहले, रूसी साहित्य में मुख्य रूप से रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च, ओल्ड चर्च स्लावोनिक की भाषा में लिखी गई धार्मिक आत्मकथाएं और इतिहास शामिल थे. पुश्किन से पहले लिखने वाले कुछ कवियों और नाटककारों के लिए (विशेष रूप से रूसी वैज्ञानिक मिखाइल वासिलीविच लोमोनोसोव और गैवरिल डेरज्विन) आमतौर पर साहित्यिक भाषा नहीं थी. रूसी लोककथाओं के साथ यूरोपीय साहित्यिक परंपराओं को मिलाकर पुश्किन ने न केवल आधुनिक रूसी भाषा का आधार बनाया, बल्कि कहानी कहने की एक शैली भी बनाई. इस शैली ने बाद के रूसी लेखकों को बहुत प्रभावित किया और तब से रूसी साहित्य से जुड़ा हुआ है. पुश्किन रूसी आम लोगों और बुद्धिजीवियों दोनों के बीच एक समान स्थिति रखते हैं. पुश्किन के समय और बाद के सोवियत काल के दौरान, कविता मुक्त अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन थी और पुश्किन सोवियत प्रतिष्ठान और असंतुष्ट लोगों के लिए समान रूप से प्रमुख लेखक बने रहे.

पोएट्री स्टाइल के उस्ताद पुश्किन कविता की कई शैलियों के उस्ताद थे. आलोचक उनकी कई रचनाओं को रूसी साहित्य की सबसे अच्छी रचना मानते हैं. जैसे महाकाव्य- The Bronze Horseman और ड्रामा- The Stone Guest.

लोकप्रिय रचनाएं

Ruslan i Lyudmila Ruslan and Lyudmila

Kavkazskiy Plennik The Captive of the Caucasus

Bakhchisarayskiy Fontan The Fountain of Bahçesaray

Tsygany Gypsies

Poltava

मिखाइल यूरीविच लेर्मोंटोव (Mikhail Lermontov) रूस के रोमेंटिक कवि मिखाइल यूरीविच लेर्मोंटोव का जन्म रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ था. उनकी तीन साल की उम्र में ही मां की मौत हो गई थी और उनके पिता, एक रिटायर्ड सेना अधिकारी थे. 1830 में लेर्मोंटोव ने मास्को विश्वविद्यालय में दाखिला लिया. The Corsair, The Angel, Tambov Treasurer’s Wife, The Fugitive और the much-revised Rmantic masterpiece Demon शामलि है. रूस का पहला साइकोलॉजिकल नॉवेल लिखने का रिकॉर्ड भी मिखाइल यूरीविच लोर्मोंटोव के नाम ही है. उन्होंने 1840 में रूस का पहला मनोवैज्ञानिक नॉवेल A Hero of Our Time लिखा.

रूसी मध्य युग में लेर्मोंटोव ने ऐतिहासिक कविताएं लिखीं और रूस के ग्रामीण इलाकों का उनका प्यार इन कविताओं के जरिए उभर कर सामने आया. लेर्मोंटोव की कविता रोमेंटिक तीव्रता की वजह से खास तौर पर पहचानी जाती है.

साल 1837 में कवि एलेक्जेंडर की मौत पर लेर्मोंटोव ने Death of a Poet नाम से एक शोक कविता लिखी, जो कुछ वजहों से विवादास्पद थी लेकिन यह कविता पाठकों में लोकप्रिय हुई. इस कविता की वजह से लेर्मोंटोव को एक नई शोहरत मिली. इस कविता के जरिए उन्होंने उच्च न्यायालयों पर पुश्किन की मौत में भूमिका निभाने का आरोप लगाया. इसके बाद लेर्मोंटोव को गिरफ्तार कर लिया और दो साल के लिए काकेशस (Caucusus) भेज दिया गया. इसके बाद वो 1838 में, अपनी दादी और कवियित्री वासिली जुकोवस्की की कोशिशों से मॉस्को वापस आए. इसके बाद उन्होंने खूब लिखा और साहित्यिक प्रसिद्धि मिली.

लोकप्रिय रचनाएं

A Hero of Our Time

My Sister, Life

Death of a Poet

The Corsair,

The Angel

फ्रेंच (French)

जैक्स प्रीवर्ट (Jacques Prevert) फ्रेंच कवि जैक्स प्रीवर्ट (Jacques Prevert) का जन्म 4 फरवरी, 1900 को पेरिस के पास न्यूली-सुर-सीन में हुआ था. उनकी ज्यादातर कविताएं पेरिस में जीवन और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर के बारे में हैं. उन्होंने अतियथार्थवादी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और लेखकों Raymond Queneau और Marcel Duhamel के साथ मिलकर काम किया. वो लोग Rue du Château group के सदस्य भी थे. गौर करने वाली बात ये है कि जैक्स प्रीवर्ट की कविताओं को फ्रांस के जाने-माने गायकों ने गाया, जिनमें मैरिएन ओसवाल्ड (Marianne Oswald), यवेस मोंटैंड (Yves Montand) और एडिथ पियाफ (Edith Piaf) शामिल हैं. इसके अलावा उनकी कविताएं गाने वालों की लिस्ट में अमेरिकी गायक जोन बाएज (Joan Baez) और नेट किंग कोल (Nat King Cole) भी शामिल हैं.

अमेरिकी कवि ईव मेरियम (Eve Merriam) ने प्रीवर्ट को 20वीं शताब्दी का फ्रांस का सबसे लोकप्रिय कवि कहा. प्रीवर्ट ने 30 के दशक की शुरुआत में कविता लिखना शुरू किया था.

New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म प्रोड्यूसर मार्सेल कार्ने ने प्रीवर्ट की मृत्यु पर बताया था कि प्रीवर्ट एक पटकथा लेखक भी थे. उन्हें कई फिल्मों में प्रीवर्ट का सहयोग मिला था. प्रीवर्ट फ्रांसीसी सिनेमा के एकमात्र कवि थे.

लोकप्रिय रचनाएं

Paroles

Spectacle

La Pluie et le beau temps

Histoires

Fatras

क्लॉड-जोसेफ रूगेट डी लिस्ले (Claude Rouget de Lisle) फ्रांसीसी राष्ट्रगान (French National Anthem) “La Marseillaise" के रचयिता क्लॉड-जोसेफ रूगेट डी लिस्ले का जन्म 10 मई, 1760 को फ्रांस के Lons-le-Saunier में हुआ था. वो सेना के एक अधिकारी और रिपब्लिकन थे. उन्होंने 1792 में स्ट्रासबर्ग में तैनात रहते हुए अपने साथियों के लिए “La Marseillaise” नाम से गद्य और कविता दोनों लिखा. इसे मूल रूप से “Chant de guerre de l’armée du Rhin” (“War Song of the Army of the Rhine”) के नाम से जाना जाता है. लिस्ले की ये कविता फ्रांसीसी क्रांति में मार्सिले से पेरिस तक हो रहे मार्च के दौरान पढ़ी गई थी.

लोकप्रिय रचनाएं

La Marseillaise

Chant de guerre de l’armée du Rhin

स्पेनिश (Spanish)

रोसेलिया डी कैस्ट्रो (Rosalía de Castro) रोसेलिया डी कैस्ट्रो का जन्म स्पेन के गैलिसिया (Galicia) में हुआ था. उनका पूरा नाम मारिया रोसालिया रीटा डी कास्त्रो (Maria Rosalia Rita de Castro) था. गैलिसिया में उन्हें एक बहादुर महिला कवियित्री के तौर पर याद किया जाता है. उन्होंने अपनी सभी रचनाएं गैलिशियन बोली में लिखी...वो ऐसा दौर था, जब इसे काफी हद तक लोकप्रियता नहीं मिली थी. गैलिशियन भाषा में लिखना और लोगों द्वारा पसंद किया जाना, रोसेलिया के शानदार काम की वजह से ही मुमकिन हुआ और ये उनके लिए गर्व की बात थी.

रोसेलिया के काम Rexurdimento आंदोलन के आसपास केंद्रित थे, जो पुरानी यादों, लालसा और उदासी के विषयों पर केंद्रित था.

रिपोर्ट के मुताबिक रोसेलिया कि जिंदगी कोई आसान नहीं थी, उन्होंने गरीबी और अवसाद झेला लेकिन अपने लोगों की रक्षा और प्रतिनिधित्व करना एक मिशन बना लिया. उन्होंने 11 साल की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया, साथ ही गिटार और पियानो सहित संगीत वाद्ययंत्र बजाना भी सीखा. उन्हें बायरन और एडगर एलन पो (Byron and Edgar Allen Poe) के कामों से प्यार हो गया.

लोकप्रिय रचनाएं

Cantares gallegos (Poetry)

Follas novas (Poetry)

Contos da mina terra (Prose)

क्लारा जेन्स (Clara Janes) स्पेन की जानी मानी कवियित्री और लेखिका क्लारा जेन्स (Clara Janes) का जन्म 6 नवंबर, 1940 को स्पेन के बार्सिलोना (Barcelona) में हुआ था. क्लारा को उनकी अलग तरह की लेखनी के लिया याद किया जाता है. उनका बचपन लेखकों और कलाकारों के इर्द-गिर्द गुजरा, इसलिए यह थोड़ा आश्चर्य की बात थी कि विश्वविद्यालय छोड़ने के कुछ वक्त बाद ही उन्होंने अपना लेखन करिअर शुरू किया. उनके द्वारा लिखी गई कविता पर उनके परिवार के एक दोस्त ने गौर किया और 1964 में पहला काव्य संग्रह Las Estrellas Vencidas (The Vanquished Stars) प्रकाशित हुआ.

क्लारा, स्पेन की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कवियित्री के रूप में पहचानी गईं. वो स्पेनिश रॉयल एकेदमी की सदस्य भी रहीं.

लोकप्रिय रचनाएं

Cantares gallegos (Galician Songs)

Follas novas (New Medleys)

En las orillas del Sar Beside the River Sar)