MP विधानसभा चुनाव:BJP उम्मीदवारों की पहली लिस्ट,दलित-आदिवासी पर फोकस,21 SC-ST को टिकट

BJP first list of candidates for Madhya Pradesh: बीजेपी ने गुरुवार, 17 अगस्त को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की. भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा से काफी पहले ही बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है.