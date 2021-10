दिल्ली के कॉलेज में 4 साल पहले हुई मारपीट की फोटो कश्मीर की बता वायरल

हमने फोटो को गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च करके देखा. हमें Hindustan Times का 6 मार्च 2017 का एक आर्टिकल मिला. आर्टिकल की हेडलाइन थी, 'Ramjas protest: Teachers, students, journalists beaten up in clash with ABVP'.

आर्टिकल में इसी फोटो का इस्तेमाल किया गया था.