Verify Kiya Kya?: स्मार्टफोन से कैसे करें फोटो और वीडियो की पड़ताल?

अगर आपके फोन में गूगल क्रोम ऐप पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो आप उसे एंड्रॉयड फोन पर 'गूगल प्ले स्टोर' या आईफोन पर 'ऐप स्टोर' पर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं.

ऐप इंस्टॉल होने के बाद, दो आसान तरीकों से आप रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हैं.

अगर आपको वेब पर कोई ऐसी तस्वीर मिलती है, जिस पर आप रिवर्स इमेज सर्च कर ये पता लगाना चाहते हैं कि वो कहां से है, तो आपको बस उस इमेज पर लॉन्ग प्रेस (लंबे समय तक दबाकर रखें) करना होगा. इससे आपको 'Search Google for This Image’ या 'Search image with Google Lens' विकल्प दिखेगा.