FACT CHECK: इजरायली हमले में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बताता ये दावा गलत है

संयुक्त राष्ट्र के Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) के आंकड़ों के अनुसार, दावे में जो संख्या दी गई है, असल में ये सिर्फ उनकी संख्या नहीं है जिसमें इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष की वजह से मारे गए लोग ही शामिल हैं. बल्कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो इस संघर्ष के दौरान घायल हुए.