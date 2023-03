Rahul Gandhi के कैंब्रिज दौरे के बाद गिरी यूनिवर्सिटी की रैंक? गलत दावा

रिपोर्ट के मुताबिक, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) 8वें साल पहले स्थान पर रहा, दूसरे पर स्टैनफोर्ड और तीसरे पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही.

रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट किया गया है कि QS की वर्ल्ड रैंकिंग मेथडोलॉजी एंप्लॉयर और शिक्षाविदों की प्रतिष्ठा, क्लास साइज, रिसर्च आउटपुट, इंटरनेशनल स्टाफ और स्टूडेंट्स की संख्या पर आधारित थी.

राहुल गांधी का कैंब्रिज यूनिवर्सिटी दौरा: राहुल गांधी ने अपनी यूके की एक हफ्ते की यात्रा के दौरान 28 फरवरी 2023 को कैंब्रिज यूनिवर्सिटी का दौरा किया था और 'Learning to Listen in the 21st Century' (21वीं सदी में सुनना सीखना) नाम की चर्चा को संबोधित किया.