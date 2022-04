योगी आदित्यनाथ ने नहीं की शाहरुख की 'पठान' के बहिष्कार की बात, भ्रामक है दावा

हमने "Yogi Adityanath, Shah Rukh Khan and Hafiz Saeed" कीवर्ड का इस्तेमाल कर सर्च किया. हमें 4 नवंबर 2015 को क्विंट पर पब्लिश एक न्यूज रिपोर्ट मिला. इसका टाइटल था, "Shah Rukh and Hafiz Saeed Have Similar Views, Says Yogi Adityanath" (अनुवाद- योगी आदित्यनाथ ने कहा, शाहरुख और हाफिज सईद एक जैसे विचार रखते हैं)

रिपोर्ट में उसी वीडियो का इस्तेमाल किया गया था, जो फिलहाल वायरल हो रहा है.