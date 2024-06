'देश के संस्थानों पर पहला हक मुसलमानों का' ये कहते CM योगी का वीडियो एडिटेड है

हमनें सच का पता कैसे लगाया ?: इस क्लिप में हमने न्यूज वेबसाइट राजस्थान पत्रिका का लोगो देखा और इसके बाद अंग्रेजी में "rajasthan patrika yogi adityanath muslims have right to resources." जैसे कीवर्ड्स ढूंढे.