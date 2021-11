COP26: PM मोदी ने रखा 'वन सन-वन ग्रिड' का प्लान, कहा- देशों के बीच बढ़ेगा सहयोग

COP26 जलवायु सम्मेलन में भारत की ओर से 2070 तक ‘नेट जीरो’ का वादा करने के बाद पीएम मोदी ने दुनिया के जीवाश्म ईंधन संकट का समाधान One Sun One World One Grid (OSOWOG) के रूप में पेश किया है. पीएम मोदी ने 2 नवंबर को कहा कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग ने कुछ देशों को समृद्ध बनाया है लेकिन पृथ्वी और पर्यावरण को खराब कर दिया.