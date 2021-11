कोरोना के Omicron वेरिएंट के नाम पर विवाद, जानिए क्या है चीन से कनेक्शन

यूके के अखबार दे टेलिग्राफ में ग्लोबल हेलथ सिक्यॉरिटी ऐंड कैंपेन एडिटर पॉल नुकी ने WHO सूत्रों के हवाले से Nu और Xi नाम जानबूझकर छोड़े जाने का दावा किया. उन्होंने ट्वीट किया, ''WHO के एक सूत्र ने पुष्टि कि है कि Nu और Xi नाम जानबूझकर छोड़ा गया है. Nu का उच्चारण New से मिलता-जुलता है, जबकि Xi को चीनी के एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा होने के कारण नहीं इस्तेमाल किया गया.''

वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज ने WHO पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से डरता है.