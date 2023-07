भारत-चीन संबंध : योग, कल्चर एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए कुनमिंग में हुए इवेंट

चीन और विदेशों से जुटे 30 से अधिक एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स ने उसी दिन दोपहर को चाइना-इंडिया कल्चरल एक्सचेंज के मुख्य फोरम (कार्यक्रम) और दो पैरेलल (समानांतर) उप कार्यक्रमों (sub-forums) में हिस्सा लिया. उप कार्यक्रमों में उन्होंने "न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडस्ट्री-एजुकेशन इंटीग्रेशन बिटवीन अ हेल्दी चाइना, और ताई ची एंड योग" (“New Opportunities for Industry-Education Integration between a Healthy China, and Tai Chi & Yoga”) और "न्यू पाथ्स फॉर द इंहेरिटेंस एंड म्यूचुअल लर्निंग ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज एंड इंडियन कल्चर" (“New Paths for the Inheritance and Mutual Learning of Traditional Chinese and Indian Culture.”) विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया.