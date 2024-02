'हाथी उड़ सकते हैं': जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 3 दिन में बनीं एक पेटिंग| Photos

राजस्थान की राजधानी में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 17वें संस्करण का आयोजन 1 से 5 फरवरी के बीच हुआ. यह महोत्सव साहित्य और कला प्रेमियों को एक साथ लाने का काम करता है. इस फेस्टिवल में देश के जाने माने लेखक और कलाकार अभिषेक सिंह ने द फ्लाइट ऑफ द एलिमेंट्स (The Flight of The Elephants) नामक पेंटिंग बनाई. यह पेंटिंग को पूरा करने में तीन दिनों का समय लगा. इस तीन दिनों तक क्विंट हिंदी उनके साथ रहा और उनसे बात की. क्विंट हिंदी के सवाल का जवाब देते हुए अभिषेक कहते है “मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरी कला को समझा और पेंटिंग बनाने के लिए वापस बुलाया है.”