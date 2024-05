LPG सिलेंडर के दाम से लेकर बैंक के नियम तक, यहां देखें 1 मई से क्या बदला-Photos

Yes Bank ने सेविंग अकाउंट पर लगने वाले Minimum Average Balance चार्ज में बदलाव किया है. इसके तहत सेव‍िंग अकाउंट का प्रो मैक्स में MAB में 50 हजार रुपए होगा, इस पर 1 हजार रुपए का अध‍िकतम चार्ज लगेगा. सेविंग अकाउंट प्रो प्लस, Yes Essence SA और YES Respect SA में मिनिमम बैलेंस 25 हजार रुपए होगा और इस अकाउंट पर 750 रुपए का चार्ज तय किया गया है. सेव‍िंग अकाउंट प्रो में 10 हजार रुपए Minimum Balance रखना होगा और इसका चार्ज भी 750 रुपए अध‍िकतम होगा. सेव‍िंग वैल्‍यू के ल‍िए 5 हजार रुपए की ल‍िमिट है और 500 रुपए का अध‍िकतम चार्ज लगेगा.